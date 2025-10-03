Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

Утре Ювентус (Малчика) приема едноименния тим на град Левски. Съседското дерби е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Мач с особен заряд – дебри. Двубой за чест. В него, един срещу друг се изправят два отбора с колебливо представяне до момента. Предстоящият мач се явява като Рубикон за съперниците. Надявам се да има феърплей, както беше в последните няколко срещи. Оптимист съм, защото в последните години играем успешно на нашия стадион срещу Левски“, коментира пред Sportal.bg Любомир Иванов, играещ треньор на Ювентус.