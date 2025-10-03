Евгений Гащук: Рилци е опасен

Утре, втория отбор на Фратрия (Варна) играе с Рилци в Добрич. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Като цяло подготовката ни протече нормално. Проведохме контрола с първия отбор на нашия клуб. Предстои ни тежко гостуване. Рилци е опасен противник. Важно е как ще му противодействаме. Не играем лошо от началото на сезона. Липсва обаче положителния резултат. Наясно сме, че е необходимо време и търпение за да достигнем до желаното ниво“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук от треньорския щаб на Фратрия.