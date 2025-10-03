Добромир Дафинов: Доростол респектира

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) играе в Силистра с Доростол. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Доростол е сериозно препятствие за всеки в групата. Солиден тим, с опитни футболисти. Стабилен е в защита, атакува опасно. За да се надяваме на благоприятен резултат, трябва да излезем максимално мобилизирани и да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Вярваме във възможностите си, но трябва да ги демонстриране на терена“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.