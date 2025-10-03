Николай Кънчев: Ще се надиграваме с лидера

Бенковски (Исперих) приема утре Черноморец (Балчик). Срещата от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът спечели всичките си мачове от началото на сезона и напълно заслужено е лидер в класирането. Това само може да ни мобилизира да излезем и да играем на върха на възможностите си. Ще има надиграване, защото и двата отбора се стремят с чисто футболния си потенциал да печелят мачовете си. Вярваме в нашите възможности. Ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.