Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Николай Кънчев: Ще се надиграваме с лидера

Николай Кънчев: Ще се надиграваме с лидера

  • 3 окт 2025 | 08:31
  • 223
  • 0

Бенковски (Исперих) приема утре Черноморец (Балчик). Срещата от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът спечели всичките си мачове от началото на сезона и напълно заслужено е лидер в класирането. Това само може да ни мобилизира да излезем и да играем на върха на възможностите си. Ще има надиграване, защото и двата отбора се стремят с чисто футболния си потенциал да печелят мачовете си. Вярваме в нашите възможности. Ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още двама напуснаха ЦСКА

Още двама напуснаха ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 01:59
  • 14917
  • 7
Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

  • 3 окт 2025 | 01:34
  • 4365
  • 2
Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

  • 2 окт 2025 | 23:54
  • 1703
  • 0
Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

  • 2 окт 2025 | 22:44
  • 1400
  • 0
Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

  • 2 окт 2025 | 22:37
  • 1466
  • 0
Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 1569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1258
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2418
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 72031
  • 197
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26249
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28367
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11985
  • 1