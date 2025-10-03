Николай Боянов: Само победа ще ни удовлетвори

Утре Партизан (Червен бряг) приема Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата от седмия кръг на Северозападна Трета лига.

„Предстои ни труден мач на нашия стадион. Противникът е сериозен. Нападението им е сред най-добрите. Очаквам да се играе футбол и да видим надиграваме. Записахме доста равни резултати. Моментният ни точков актив, е малък спрямо амбициите ни. Именно за това трябва да спечелим предстоящия двубой. Друга алтернатива няма за нас“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.