Академик (Свищов) с пет от пет

В Свищов, местния Академик надви Партизан (Червен бряг) с 1:0 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига. В началото на второто полувреме, Кристиян Иванов реализира с глава единственото попадение, възползвайки се от центриране на Митко Русанов. Голмайсторът посвети попадението на контузения капитан Борислав Марков. „Студентите“ владееха инициативата в мача. Нападателят им Благовест Ленков пропусна дузпа в 37-ата минута.

Снимка: Академик Свищов – фейсбук