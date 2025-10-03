Стефан Ангелов: Пореден шанс да покажем какво можем

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) приема утре Бдин (Видин). Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Бдин е традиционно водещ отбор в групата. Имат достатъчно опит и манталитет, които им отреждат роля на фаворит във всеки двубой. Именно за това предстоящия мач е сериозно изпитание за нас. Възприемаме го като пореден шанс да покажем на какво сме способни, като футболен потенциал. Необходими са ни максимална мобилизация и пределна концентрация. Наред с тях, е важно да играем освободено, без напрежение според възможностите си. Разбира се, че целта ни е победа“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.