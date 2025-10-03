Росен Крумов: Да внимаваме

Едноименният тим на Костинброд приема утре Септември II (София). Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Посрещаме отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Ние сме по-опитни от тях. Само той обаче няма да ни осигури победата, към която ще се стремим. Трябва да сме много внимателни, защото дублиращите отбори са коварни. Да сведем до минимум грешките и да сме рационални в завършващата фаза на атаката“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.