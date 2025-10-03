Популярни
  Бохум
  2. Бохум
  Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

  • 3 окт 2025 | 02:36
  • 527
  • 0
Бохум избра за нов треньор бивш нападател на Манчестър Сити

Уве Рьослер е назначен за старши треньор на Бохум и е подписал договор до 2027 година, съобщиха от клуба от Втора Бундеслига.

Бохум се раздели с Дитер Хекинг миналия месец след слабия старт на сезона и последното място в класирането. Давид Зиберс временно бе начело на състава и ще води за последен път в събота срещу Кайзерслаутерн, а Рьослер поема поста в понеделник.

Бившият халф на ГДР и Манчестър Сити Рьослер за последно беше треньор на датския Орхус в продължение на три години. Други клубове, които е тренирал, са Фортуна (Дюселдорф), Брентфорд и Уигън.

„Радваме се, че открихме в лицето на Уве Рьослер изключително опитен треньор, който е оставил своя отпечатък и има богат опит. Той ни впечатли в разговорите ни със своята експертиза и авторитет. Надяваме се, че той ще може да даде на отбора стабилността, от която се нуждае, за да премине към по-спокойни места в таблицата възможно най-бързо“, каза изпълнителният директор на Бохум Иля Кенциг.

