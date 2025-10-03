Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик
  • 3 окт 2025 | 01:34

  • 3 окт 2025 | 01:34
  • 357
  • 0
Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

Димчо Ненов ще бъде старши треньор на третодивизионния Нефтохимик след напускането на досегашния наставник Тодор Киселичков, който влиза в щаба на Ботев (Пловдив) и там ще работи с Иван Цветанов.

Ненов до момента беше помощник, но има много сериозен опит във футбола, като е бил старши треньор във всяко едно ниво на българския футбол. Той е юноша на "шейховете", а преди да се завърне през лятото беше в школата на другия отбор от Бургас – Черно морец (Бургас).

Новият треньор на Ботев (Пловдив) благодари на досегашния си тим
Новият треньор на Ботев (Пловдив) благодари на досегашния си тим

Нефтохимик се завърна в Югоизточната Трета лига през това лято и до момента след 10 кръга заема 9-о място с 13 точки, на 12 след лидера Марица (Пловдив) и с 8 пред първия в зоната на изпадащите СФК Раковски.

В същото време вече бившият наставник на тима Киселичков използва клубната страница, за да благодари на ръководството за дадената възможност и на публиката за подкрепата.

