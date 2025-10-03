Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Страсбург
  3. Страсбург надхитри Слован в Братислава

Страсбург надхитри Слован в Братислава

  • 3 окт 2025 | 00:40
  • 119
  • 0

Отборът на Слован хвърли много усилия, но Страсбург си тръгна с трите точки след победа с 2:1 в Братислава в мач от откриващия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Докато домакините всячески натискаха, французите показаха завидна ефективност. Гостите водеха с 2:0 на полувремето след само един точен удар, а по-късно в мача, когато разликата беше съкратена до едно попадение, те успяха да опазят мрежата си от изравняване.

Автогол на Аласан Ираянг в 26-ата минута даде преднина на Страсбург, а в 41-вата Абдул Уатара вкара за 2:0.

Слован намали чрез Рахим Ибрахим в 64-тата, но макар да оставаше около половин час игра, до ново попадение не се стигна.

В следващия кръг на 23 октомври Слован ще излезе срещу АЗ в Алкмаар, а Страсбург ще посрещне Ягелония.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5253
  • 0
Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

  • 2 окт 2025 | 21:56
  • 9939
  • 9
Брага тресна Селтик в Глазгоу

Брага тресна Селтик в Глазгоу

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 1053
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 776
  • 0
След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

  • 2 окт 2025 | 21:48
  • 1140
  • 0
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18285
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51117
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13522
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28353
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24292
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18285
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5253
  • 0