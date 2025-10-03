Страсбург надхитри Слован в Братислава

Отборът на Слован хвърли много усилия, но Страсбург си тръгна с трите точки след победа с 2:1 в Братислава в мач от откриващия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Докато домакините всячески натискаха, французите показаха завидна ефективност. Гостите водеха с 2:0 на полувремето след само един точен удар, а по-късно в мача, когато разликата беше съкратена до едно попадение, те успяха да опазят мрежата си от изравняване.

Автогол на Аласан Ираянг в 26-ата минута даде преднина на Страсбург, а в 41-вата Абдул Уатара вкара за 2:0.

Слован намали чрез Рахим Ибрахим в 64-тата, но макар да оставаше около половин час игра, до ново попадение не се стигна.

В следващия кръг на 23 октомври Слован ще излезе срещу АЗ в Алкмаар, а Страсбург ще посрещне Ягелония.