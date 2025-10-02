Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Сарагоса

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара.

Янаки Милев и Алваро Буено (Испания), поставени под №1 в схемата, победиха на четвъртфиналите със 7:6(4), 6:4 друг българин Леонид Шейнгезихт в тандем с Кузей Чекирге (Турция). Срещата продължи 88 минути.

Милев и Буено наваксаха на два пъти пробив пасив във първия сет, а в тайбрека изостанаха с 1-3 точки, но спечелиха шест от следващите седем разигравания. Във втората част Милев и Буено изоставаха с 2:4, но спечелиха следващите четири гейма за крайното 6:4.

По-рано днес Леонид Шейнгезихт отстъпи във втория кръг на сингъл с 4:6, 4:6 от Райън Найбур (Нидерландия) за час и 53 минути игра.

