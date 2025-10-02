Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12615
  • 5

Тодор Киселичков вече не е старши треньор на Нефтохимик, обявиха "шейховете" чрез своя официален сайт. В съобщението четем, че специалистът е напуснал клуба по свое собствено желание, защото ще приеме новио предизвикателство.

Не е изключено именно Киселичков да е новият старши треньор на Ботев (Пловдив).

"Уважаеми привърженици!

С неохота искаме да ви съобщим, че от днес старши треньорът на мъжкия отбор поема нови предизвикателства в професионалната си кариера. За краткия престой в Нефтохимик Тодор Киселичков успя да наложи модерен и атрактивен стил на игра, който се харесва и подкрепя от футболните специалисти и привържници на отбора!

Благодарни сме, че прие да бъде част от родния Нефтохимик и искрено му пожелаваме успех в новото предизвикателство!

Новият старши треньор на отбора ще бъде Димчо Ненов. Досегашният помощник на Киселичков поема представителния отбор и ще запази същата посока по която се движи в момента. В неговия щаб влиза човекът с най-много изиграни мачове за Нефтохимик като футболист Станимир Димитров. В останалата си част щаба се запазва, като втори помощник Мариян Нунев, Боян Андонов – треньор на вратарите, Костадин Колев – масажист и Петър Бъчваров – домакин на отбора", се казва в съобщението на бургазлии.

