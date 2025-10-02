Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

Райо Валекано започна участието си в основната фаза на Лига на конференциите с домакински успех с 2:0 над Шкендия. На един от малко слънчеви стадиони за вечерта испанският тим си “оплете кошницата” набързо с голове на Унай Лопес (28’) и Фран Перес (32’) в рамките на няколко минути през първото полувреме.

Това обаче беше най-малкото, с което шампионът на Република Северна Македония се измъкна. Представителят на Ла Лига прегази съперника си с игра, отправяйки 20 удара към вратата, от които 10 бяха точни. В същото време футболистите на Шкендия се отчетоха с едва два шута към скучаещия страж на Райо.

За мадридчани това е завръщане в евротурнирите след 25 години отсъствие от тях. По-рано през лятото пък Шкендия пък отпадна от Лига Европа след сблъсък с Лудогорец.

В следващия кръг на 23 октомври Райо Валекано ще гостува на Хекен в Швеция, а Шкендия ще е домакин на Шелбърн.