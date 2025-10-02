Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски е полуфиналист в Брага

Донски е полуфиналист в Брага

  • 2 окт 2025 | 20:02
Донски е полуфиналист в Брага

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брага (Португалия) с награден фонд 91250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха в оспорван мач над вторите поставени в схемата Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) със 7:6(4), 7:6(8) след почти два часа игра.

Българинът и сърбинът пропиляха ранен аванс от 4:1 гейма, но все пак стигнаха до успеха в последвалия тайбрек на първия сет, в който реализираха серия от четири поредни точки, за да поведат в резултата. Във втората част отново се стигна до тайбрек, а Донски Латинович дръпнаха 6:2, но допуснаха обрат и при 7:6 Сервантес и Молчанов имаха сетбол. Българинът и сърбинът го отразиха и все пак стигнаха до крайния успех след 10:8.

Така Донски заработи 790 евро и 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна шести полуфинал във веригата за сезона, като досега има два финала и една титла от "Чалънджър" сериите в Руанда.

