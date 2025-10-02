Шарл Леклер не очаква Ферари да запише победа през 2025 година

Шарл Леклер смята, че феновете на Ферари не трябва да очакват чудеса от Гран При на Сингапур във Формула 1 и оценява шансовете на италианския отбор за спечелване на състезание този сезон като незначителни.

Леклер има пет подиума от началото на кампанията (четири трети и едно второ място), но смята, че е малко вероятно той или съотборникът му Люис Хамилтън да застанат на най-високото стъпало на подиума преди края на сезона. В първата си кампания с Черните кончета седемкратният шампион все още няма призово класиране в неделно състезание, но има една победа и едно трето място от спринтовете в Китай и Маями.

„Мисля, че е много малко вероятно, защото, за съжаление, Макларън са много силни. В сравнение с основните ни конкуренти, ние може да сме по-силни, но в сравнение с Макларън, не мисля, че някога ще имаме предимство. Но никога не казвай никога.



„Очаквам с нетърпение да видя къде ще сме този уикенд и мисля, че може би ще имаме друг шанс в Лас Вегас, където нещата са толкова странни на пистата, че може да стане нещо голямо в състезанието. Може би това също ще бъде възможност, но много малка възможност“, заяви Леклер.



„Не мисля, че можем да очакваме някакви чудеса тук. Не мисля, че очакваме да бъдем по-конкурентоспособни. Ако не друго, чувствам, че Макларън ще имат още по-голямо предимство на писта като тази, така че може би ще сме малко по-далеч“, каза още монегаскът.



„Всички сме разочаровани като отбор. С Ферари винаги се стремиш да се върнеш на върха, а не да се бориш за второ или четвърто място. Не сме доволни. Аз не съм доволен и трябва да се справим по-добре. И това е съвсем ясно за всеки член на отбора“, завърши Леклер.

