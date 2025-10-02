Александър Василев отпадна във втория кръг на турнир в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове за мъже в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев отстъпи с 2:6, 2:6 от №7 в схемата Йоанис Силас (Гърция). Срещата продължи 80 минути.

Българинът поведе с 2:0 в първия сет, но загуби следващите шест гейма за 2:6. Във втората част Василев допусна два пробива и отстъпи с 2:6.

Това беше първи турнир за Василев на сингъл след двете му победи за България в мача срещу Финландия за Купа "Дейвис".