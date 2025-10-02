Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев отпадна във втория кръг на турнир в Гърция

Александър Василев отпадна във втория кръг на турнир в Гърция

  • 2 окт 2025 | 18:16
  • 782
  • 1
Александър Василев отпадна във втория кръг на турнир в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове за мъже в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев отстъпи с 2:6, 2:6 от №7 в схемата Йоанис Силас (Гърция). Срещата продължи 80 минути.

Българинът поведе с 2:0 в първия сет, но загуби следващите шест гейма за 2:6. Във втората част Василев допусна два пробива и отстъпи с 2:6.

Това беше първи турнир за Василев на сингъл след двете му победи за България в мача срещу Финландия за Купа "Дейвис".

Следвай ни:

Още от Тенис

Шиникова отпадна в Самсун

Шиникова отпадна в Самсун

  • 2 окт 2025 | 13:23
  • 564
  • 0
Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

Чилич ще срещне Джокович в Шанхай

  • 2 окт 2025 | 12:32
  • 271
  • 0
Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

Йоана Константинова е на 1/4-финали на ITF турнира във Варна

  • 2 окт 2025 | 12:26
  • 596
  • 0
Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

Гришо е №1 по ефективност на мрежата в целия АТР Тур

  • 2 окт 2025 | 11:51
  • 2223
  • 0
Григор Димитров се завръща на любим турнир

Григор Димитров се завръща на любим турнир

  • 2 окт 2025 | 09:52
  • 7518
  • 3
Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

  • 2 окт 2025 | 09:07
  • 6443
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 10085
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12556
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16584
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11548
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 317
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9073
  • 12