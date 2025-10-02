Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гоф с важна победа в Пекин

  2 окт 2025
  
  
Поставената под номер 2 Коко Гоф направи поредна крачка към защита на титлата си на турнира по тенис за жени в Пекин, след като надделя с 6:3, 6:4 срещу германката Ева Лис на четвъртфиналите. Надпреварата при дамите е на твърди кортове и е с награден фонд в размер на 8.963 милиона щатски долара.

Гоф достигна четвъртия си полуфинал за календарната година, както и първи на различна настилка от клей от Финалния турнир на WTA в Рияд през миналата година. Американката вече е с баланс 14-1 в Пекин и е неизменна участничка в топ 4 за трети пореден път. За последно това направи Йелена Янкович между 2006 и 2008.

"Срещнах трудна съперничка, която правеше страхотни удари и беше навсякъде по корта. Направих всичко по силите ми, за да остана агресивна в разиграванията. Повярвах в себе си", заяви Гоф, цитирана от WTA.

Двете тенисистки зададоха рано тон на мача, правейки първо разиграване с 16 удара. То завърши с точен удар от форхенд на Гоф, която записа и първия пробив в четвъртия гейм на срещата. Лис го върна моментално, но не успя да се справи на собствен сервис, загуби нови два гейма и по този начин даде шанс на Гоф да затвори сета при 6:3.

Грешките в играта на Лис зачестиха след прекъсването и Гоф отново се възползва, записвайки пробиви в петия и седмия гейм за 4:3. Американката получи отново възможност да подава за сета три гейма по-късно и спечели на първи мачбол. Двубоя продължи час и 28 минути, в които Лис направи 48 непредизвикани грешки.

Гоф ще опита да защити титла за втори път в кариерата си, като първият бе в Оукланд през 2024. По пътя към финала тя ще се изправи срещу световната номер 4 Аманда Анисимова, която направи сет обрат срещу шестата в схемата Джазмин Паолини и спечели с 6:7(4), 6:3, 6:4.

Двете си размениха по един брейк по пътя към тайбрек в първия сет, а в него Паолини направи два мини-пробива до 3:0 точки. Италианката задържа преднината си до края, но във втория сет Анисимова стартира по-добре. Американката направи два бързи пробива за 4:0 и въпреки че позволи на Паолини да върне един, тя затвори сета след девет гейма.

Кулминацията на последната част бе след осмия гейм. В него Анисимова отрази шест разигравания за пробив и изравни за 4:4, след което спечели подаването на Паолини с първия си шанс. Тя получи сервис-гейм за мача и го затвори на нула, след като изпрати печеливш удар с бекхенд във финалното разиграване.

