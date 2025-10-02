Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Тудор: Винаги е разочароващо да допуснеш гол в последната минута

Тудор: Винаги е разочароващо да допуснеш гол в последната минута

  • 2 окт 2025 | 01:02
  • 550
  • 0
Тудор: Винаги е разочароващо да допуснеш гол в последната минута

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор смята, че отборът е бил твърде припрян и нервен при равенството 2:2 като гост на Виляреал в Шампионската лига. Въпреки това хърватският специалист отчете, че защитниците се представят все по-добре, но не скри, че е ядосан от допуснатия в последната минута гол след центриране от корнер.

„Съжалявам, но това е част от играта. Не можеш да губиш мач в последните секунди след такъв корнер. Ще вземем тази точка и ще продължим напред. Работихме и се подготвихме по най-добрия възможен начин, но имахме известни трудности. Имаше твърде много припряност и нерви. Сбъркахме прекалено много лесни подавания", заяви Тудор.

Ювентус отново се замеси в късна драма
Ювентус отново се замеси в късна драма

„Чико Консейсао влезе и направи разликата. Направихме каквото можахме, дори и с някои грешки. За съжаление, те дойдоха в последните няколко минути", коментира наставникът на Юве.

На въпрос дали тимът има проблем с допускането на голове, Тудор отговори: „Тримата защитници се справят по-добре от всеки друг. Трябва да печелим повече втори топки. Тримата отзад държаха фронта през целия мач".

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Конкретно за голмайстора Федерико Гати той добави: „Беше страхотен гол, Федерико изигра отличен мач".

„Винаги има чувство на съжаление, когато допуснеш гол в последната минута. Би било хубаво да играем 90 минути на възможно най-високо ниво, но не е лесно. Ние също имаме своите слабости“, заключи Тудор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 618
  • 0
Валверде: Съперникът не прости грешките ни

Валверде: Съперникът не прости грешките ни

  • 2 окт 2025 | 03:56
  • 537
  • 0
Ади Хютер: Заслужихме равенството

Ади Хютер: Заслужихме равенството

  • 2 окт 2025 | 03:32
  • 399
  • 0
Ковач: В такива мачове трябва и късмет

Ковач: В такива мачове трябва и късмет

  • 2 окт 2025 | 03:08
  • 458
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 766
  • 0
Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

  • 2 окт 2025 | 02:43
  • 427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23211
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23313
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12476
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 15052
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9328
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8986
  • 0