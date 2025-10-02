Тудор: Винаги е разочароващо да допуснеш гол в последната минута

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор смята, че отборът е бил твърде припрян и нервен при равенството 2:2 като гост на Виляреал в Шампионската лига. Въпреки това хърватският специалист отчете, че защитниците се представят все по-добре, но не скри, че е ядосан от допуснатия в последната минута гол след центриране от корнер.

„Съжалявам, но това е част от играта. Не можеш да губиш мач в последните секунди след такъв корнер. Ще вземем тази точка и ще продължим напред. Работихме и се подготвихме по най-добрия възможен начин, но имахме известни трудности. Имаше твърде много припряност и нерви. Сбъркахме прекалено много лесни подавания", заяви Тудор.

„Чико Консейсао влезе и направи разликата. Направихме каквото можахме, дори и с някои грешки. За съжаление, те дойдоха в последните няколко минути", коментира наставникът на Юве.

На въпрос дали тимът има проблем с допускането на голове, Тудор отговори: „Тримата защитници се справят по-добре от всеки друг. Трябва да печелим повече втори топки. Тримата отзад държаха фронта през целия мач".

Конкретно за голмайстора Федерико Гати той добави: „Беше страхотен гол, Федерико изигра отличен мач".

„Винаги има чувство на съжаление, когато допуснеш гол в последната минута. Би било хубаво да играем 90 минути на възможно най-високо ниво, но не е лесно. Ние също имаме своите слабости“, заключи Тудор.

