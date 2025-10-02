Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Наставникът на Виляреал Марселино подчерта, че отборът му се е представил повече от достойно в мача срещу Ювентус. Двата тима направиха зрелищно 2:2 в Шампионската лига, като "жълтата подводница" стигна до точката с гол в последните минути.

„Усещането е изключително. Играхме срещу велик отбор като Ювентус и се държахме с тях като равни с равни, което беше точно това, което искахме да направим. На това ниво трябва да се възползваш максимално от своите моменти, а нашите дойдоха през първото полувреме. След това началото на втората част можеше да бъде по-добро. Там допуснахме грешки. За да печелиш такива мачове, трябва да дадеш най-доброто от себе си в продължение на 90 минути, а ние го направихме за 80. В онези 10 минути, в които не бяхме концентрирани, те вкараха два пъти, но въпреки това реагирахме", коментира Марселино.

Ювентус отново се замеси в късна драма

„Тези играчи имат дух, вяра, амбиция и борбеност. Показахме го в два поредни мача в Шампионската лига, а това не е случайност. Можем да се конкурираме с всеки. Жалко, че не успяхме да спечелим, но си тръгвам горд и много щастлив", изтъкна специалистът.

„Заслужаваме повече от това, което имаме досега като точки, но такава е реалността. Само една точка от два мача. Началото ни е трудно – три много тежки мача срещу съперници от най-високо ниво – но съм щастлив, защото видях, че не отстъпвахме на отбори като Тотнъм и Ювентус. Липсваше ни точност и малко късмет, но освен онези десет минути бяхме по-добрият отбор, така че съм доволен", каза Марселино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages