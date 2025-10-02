Популярни
  Лиам Лоусън не е говорил с доктор Марко след най-силния си уикенд във Формула 1

Лиам Лоусън не е говорил с доктор Марко след най-силния си уикенд във Формула 1

  • 2 окт 2025 | 16:03
  • 669
  • 0

Лиам Лоусън записа своя най-силен уикенд във Формула 1 по време на Гран При на Азербайджан, след като се класира трети в щурата квалификация в Баку, след което финишира пети в състезанието край бреговете на Каспийско море.

Пилотът на Рейсинг Булс говори пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур и разкри, че той почти не е разговарял с моторспорт съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко след състезанието в Баку. Новозеландецът също така коментира и водещите цели пред екипа на Рейсинг Булс до края на шампионата, в който остават още седем кръга, включително започващия утре уикенд в Сингапур.

„Обикновено обажданията по телефона са след лошите състезание, така че не съм чул много. За всички ни е ясно. Правим това от дълго време и сме наясно, че, за да останем в спорта, трябва да се представяме добре. В момента аз съм фокусиран върху това. Баку беше страхотно, но ние ще се нуждаем от още такива представяния в следващите състезания.

„Един такъв резултат е много хубаво нещо, но не трябва да забравяме, че всичко може да се промени много бързо. Трябва да останем приземени с тези резултати и да не забравяме, че силното представяне в Баку няма автоматично да се пренесе в останалите състезания до края на сезона.

„Има неща, които открихме по колата и вече се чувствам по-комфортно в нея. Ние сме фокусирани върху тези неща – да подобрим колата и да я направим възможно най-лесна за мен. Разбира се, ще продължим да гоним подобни силни резултати“, каза Лоусън.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages

