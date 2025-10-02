Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Моторни спортове
  3. Какво е състоянието на пушещия двигател, с който Баная спечели в Япония?

Какво е състоянието на пушещия двигател, с който Баная спечели в Япония?

  • 2 окт 2025 | 15:15
  717
  0

Франческо Баная потвърди пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Индонезия какво е състоянието на димящия двигател, с който той спечели в Япония миналата седмица.

Италианецът триумфира на „Мотеги“, въпреки че в последните десет обиколки от двигателния блок на неговия мотор започна да излиза бял дим. Това предизвика притеснения за състоянието на този двигател, който все пак оцеля достатъчно, за да може Баная да спечели в Страната на изгряващото слънце.

„Мисля, че те ми обясниха добре какво точно е станало, но аз не ги разбрах точно. Важното е, че двигателят е безопасен. Имаше един малък филтър, който не работеше както трябва и затова започна да дими леко. За щастие нямаше опасност. Когато изгледах състезанието на запис, си изглеждаше доста стряскащо. Но за щастие финиширах състезанието и не получих наказание. Хубаво е, че двигателят е безопасен“, обясни Баная пред медиите на „Мандалика“.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Снимки: MotoGP

