Какво е състоянието на пушещия двигател, с който Баная спечели в Япония?

Франческо Баная потвърди пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Индонезия какво е състоянието на димящия двигател, с който той спечели в Япония миналата седмица.

Италианецът триумфира на „Мотеги“, въпреки че в последните десет обиколки от двигателния блок на неговия мотор започна да излиза бял дим. Това предизвика притеснения за състоянието на този двигател, който все пак оцеля достатъчно, за да може Баная да спечели в Страната на изгряващото слънце.

„Мисля, че те ми обясниха добре какво точно е станало, но аз не ги разбрах точно. Важното е, че двигателят е безопасен. Имаше един малък филтър, който не работеше както трябва и затова започна да дими леко. За щастие нямаше опасност. Когато изгледах състезанието на запис, си изглеждаше доста стряскащо. Но за щастие финиширах състезанието и не получих наказание. Хубаво е, че двигателят е безопасен“, обясни Баная пред медиите на „Мандалика“.

Снимки: MotoGP