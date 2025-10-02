Популярни
Двама русенци дават начало на българското участие на Световното в Норвегия

  • 2 окт 2025 | 13:51
Двама русенци ще поставят утре началото на българското участие на Световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени в Норвегия. Това са Ангел Русев и Дениз Данев, съобщиха от тежкоатлетически спортен клуб Русе.

Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното
Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното

Във Фьорде за първи път ще влязат в сила новите категории във вдигането на тежести. Русенците ще участват в надпреварата между най-добрите щангисти в света при най-леките - в категория до 60 килограма.

Дениз Данев и Ангел Русев ще излязат на състезателния подиум на 3 октомври, петък. Данев ще се състезава в група Б, която стартира в 13:00 часа българско време, а Русев ще вдига в група А, която започва в 20:30 часа, уточниха от русенския клуб.

