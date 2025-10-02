Кипиегон, Мораа и Тара Дейвис-Уудхол атакуват големите награди на финалния атлетически турнир за 2025 г.

Докато повечето атлети вече приключиха сезона си, няколко избрани звезди от женската лека атлетика ще имат възможност за сериозни приходи на ексклузивно събитие само за жени в Ню Йорк този месец.

Фейт Кипиегон и Тара Дейвис-Удхол може и да бяха сред най-добре печелещите на Световното първенство през 2025 г., но този месец имат шанс да увеличат банковите си сметки още повече.

Кипиегон прибра общо 105 000 долара за спечелването на злато на 1500 м и сребро на 5000 м, като златните медалисти получиха по 70 000 долара, а сребърните – 35 000 долара.

Междувременно Дейвис-Удхол си тръгна със 70 000 долара за спечеленото злато – нейната първа световна титла – след доминиращо представяне в скока на дължина в Токио.

Въпреки че повечето атлети вече са приключили със състезанията си за сезона, залогът остава висок за редица звезди от женската лека атлетика, включително Кипиегон и Дейвис-Удхол, които ще се състезават този месец.

Причината е второто издание на ATHLOS – лекоатлетическо състезание само за жени, което ще се проведе в Ню Йорк на 10 октомври. Наградният фонд е 60 000 долара за победителките във всяка категория. Второто и третото място ще донесат съответно 25 000 долара и 10 000 долара.

Събитието включва дисциплините 100 м, 100 м с препятствия, 200 м, 400 м, 800 м и една миля, а от тази година ще има и скок на дължина, където основна звезда ще бъде Дейвис-Удхол.

В спринта на 100 метра ще отсъства световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън, която изненадващо се оттегли миналия месец. Това оставя най-бързата жена на Африка Мари-Жозе Та Лу-Смит, която спечели миналата година, да се бори с американката Кайла Уайт, британката Дарил Нийта и Зоуи Хобс от Нова Зеландия.

На 200 метра олимпийската шампионка Габи Томас е в надпревара с времето, след като пропусна Световното първенство заради контузия на ахилеса. В същата дисциплина ще участват и миналогодишната победителка Британи Браун, както и Ейми Хънт, Джесика Гбай, Анавия Батъл и Макензи Лонг.

Кои други звезди ще се състезават в турнира с голям награден фонд?

Междувременно олимпийската шампионка Масай Ръсел и Алиша Джонсън са звездните имена на 100 метра с препятствия, докато Марилейди Паулино и Салва Еид Насър оглавяват списъка за 400 метра.

Мери Мораа ще се изправи срещу познати съпернички на 800 метра, като към тазгодишния състав е добавена олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън, както и Джорджия Бел. Защитаващата титлата си Циге Дугума от Етиопия също ще бъде част от надпреварата.

В бягането на една миля Кипиегон ще се опита да постигне втора поредна победа, подновявайки съперничеството си с Джесика Хъл, Сюзън Еджоре-Сандърс и Гудаф Цегай.

