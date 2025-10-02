Защо най-бързият мъж в Африка вярва, че по-голямата мускулна маса ще го направи по-бърз през 2026 г.

Най-бързият мъж в Африка Фърдинанд Оманяла обясни защо не се вслушва в съветите на Майкъл Джонсън, докато се стреми към по-силно завръщане през 2026 г. Теглото на Оманяла е тема на дискусии, а четирикратният олимпийски шампион Майкъл Джонсън, макар да признава, че физиката му е страхотна, постави под въпрос дали тя не носи и недостатъци.

В публикация в своя профил в X Майкъл Джонсън прогнозира, че Ф Фърдинанд Оманяла ще спечели медал във финала на 100 метра за мъже на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща, Унгария.

"Казвал съм го и преди. Вярвам, че Оманяла ще бъде първият африканец, спечелил медал на 100 метра от Световно първенство. Неговата мускулна структура осигурява огромна мощ, но дали някой треньор или експерт по спортни науки смята, че това може да се превърне в ограничаващ фактор за способността му да спринтира ефективно?“, написа Майкъл Джонсън.

В крайна сметка Оманяла завърши на разочароващото седмо място във финала.

Настоящият шампион от Игрите на Британската общност Оманяла се събра отново с бившия си треньор Дънкан Айемба в опит да си върне формата, която някога го превърна в доминираща сила.

Под ръководството на предишния си треньор Джефри Мваники Оманяла тренираше интензивно, за да свали килограми, но този подход вече е променен.

Сега той признава, че загубата на тегло се е отразила негативно на силата му във финалната част на бяганията, което му е коствало загуби в няколко състезания, въпреки че все още смята стартовете си за силни.

"Преди да ме познават и преди да започнат да говорят за мен, аз постигах бързи времена с това тегло и с този размер“, каза Фердинанд Оманяла в интервю за Homeboyz Radio.

"Не мога да променя това, което съм правил и което е работило, така че всъщност се връщаме към него, градим сила и го правим усилено.“

"Опитахме да намалим теглото и това ми се отрази. Последните ми 50 метра от състезанието са напълно извън играта, но имам много добър старт. Сега искаме да се върнем там, където бях.“

Оманяла отбеляза, че макар камерите често да го карат да изглежда по-едър, той не е толкова голям, колкото изглежда на екран.

Настоящият шампион от Игрите на Британската общност настоя, че физиката му е напълно подходяща за спринт, подчертавайки, че спортът е дълбоко свързан с физиката.

Оманяла добави, че разчита силно на телесното си тегло за оттласкване и няма намерение да променя телосложението си, за да отговори на обществените представи.

"Не съм едър… Изглеждам едър на екрана, но буквално не съм. Едно нещо, което повечето хора не разбират, е, че спринтът е физика. Колкото по-силно удариш земята, толкова по-силно земята ти връща тази сила“, добави Оманяла.

"Нуждаеш се от сила, а други спринтьори имат сила, без да натрупват мускулна маса. Но има и такива спринтьори, които идват от Западна Кения като мен.“

"Щом влезеш във фитнеса, ставаш голям спринтьор като мен – не наистина голям, а релефен, и някои хора не го разбират. Едно момиче ми каза, че съм дебел, и аз се запитах дали дебелите хора бягат.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages