Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Нино Михов от Национал U15. Столичани спечелиха домакинството си срещу Академик (Пловдив) с 4:2, а вратарят имаше ключова заслуга.

На четвърта позиция се нареди Радостин Дунков от Фратрия. Морският тим допусна поражение с 0:1 в домакинството си срещу Лудогорец в двубой от Елитната група до 17 години.

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Почетното трето място зае намесата на Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив) U17. Вратарят на „канарчетата“ имаше важна роля за победата на пловдивчани с 3:1 срещу Етър.

В подножието на върха остана Йордан Поповски от Пирин U16. Усилията на стража на „орлетата“ доведоха до точка за отбора в гостуването на Септември.

Най-добро спасяване на кръга спечели Александър Панайотов от Лудогорец U17. Вратарят на разградчани отрази дузпа с което помогна на своя тим да запише победа с 1:0 срещу Фратрия.