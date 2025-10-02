Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 14:00
  • 475
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Нино Михов от Национал U15. Столичани спечелиха домакинството си срещу Академик (Пловдив) с 4:2, а вратарят имаше ключова заслуга.

На четвърта позиция се нареди Радостин Дунков от Фратрия. Морският тим допусна поражение с 0:1 в домакинството си срещу Лудогорец в двубой от Елитната група до 17 години.

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години
Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Почетното трето място зае намесата на Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив) U17. Вратарят на „канарчетата“ имаше важна роля за победата на пловдивчани с 3:1 срещу Етър.

В подножието на върха остана Йордан Поповски от Пирин U16. Усилията на стража на „орлетата“ доведоха до точка за отбора в гостуването на Септември.

Най-добро спасяване на кръга спечели Александър Панайотов от Лудогорец U17. Вратарят на разградчани отрази дузпа с което помогна на своя тим да запише победа с 1:0 срещу Фратрия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1390
  • 0
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1312
  • 1
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8962
  • 12
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1015
  • 1
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4853
  • 2
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9323
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 11953
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16377
  • 19
Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11461
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 225
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8962
  • 12