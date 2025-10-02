Популярни
Балкан няма да играе в груповата фаза на ФИБА Къп
Балкан няма да играе в груповата фаза на ФИБА Къп

  • 2 окт 2025 | 10:39
  • 1617
  • 1

Балкан не успя да се нареди сред трите тима - "щастливи губещи" от квалификациите на турнира ФИБА Къп, които намериха място в основната фаза на надпреварата.

Отборът от Ботевград допусна две загуби от съперника си в пресявките германския Раста Вехта.

Като "щастливи губещи" напред продължиха съставите на Приевидза (Словакия), Абшерон Лайънс (Азербайджан) и Башкими (Косово), които бяха с най-добри показатели.

Така българското участие във ФИБА Къп ще бъде в лицето на шампиона Рилски спортист.

Тимът от Самоков ще се състезава в група А в компанията на полския Старт Люблин, испанския Мурсия и босненския КК Босна.

