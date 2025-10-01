Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg - за загубата от Раста, първия мач от НБЛ и Евролигата в България

Васил Христов пред Sportal.bg - за загубата от Раста, първия мач от НБЛ и Евролигата в България

  • 1 окт 2025 | 22:51
  • 2084
  • 0

Отборът на Балкан отстъпи със 79-86 на Раста Вехта в мач-реванш за влизане в групите на ФИБА Къп и така с две поражения почти сигурно остава извън групите на европейския турнир. След срещата старши треньорът на тима от Ботевград Васил Христов застана пред камерата на Sportal.bg, за да говори за двубоя с германците, първия мач с Академик Бултекс 99 в Sesame НБЛ и мачовете от Евролигата в България.

“Има три отбора, които ще се класират като щастливи губещи от седемте двойки в квалификацията, но е трудно. С две загуби сме. Не можахме да съкратим дефицита, което ни беше една от основните цели за днес. Доста физически мач. Това е отбор от Бундеслигата със сериозни цели и амбиции. Борихме се, можем със сигурност много повече. Имаме потенциал в много играчи. До този момент не сме изиграли хубавия си мач, най-добрия ни мач. Много рано в сезона ни идват тези мачове, но пред нас остава да даваме най-доброто от себе си. Днес на моменти го правихме, на моменти не. Трябва да работим много повече за постоянството в играта, защото тези международни мачове, нивото на което се играе, скоростта, с която се играе на ФИБА Къп е различна. За да можем да отговаряме там, трябва много да покачим нашето индивидуално представяне. 

По принцип ние сме с по-къс състав, особено в този мач във Вехта, те успяха много да надделеят с физика над нас. Тук беше подобно. Те са сериозен отбор с много добра селекция, дълга ротация на състава. Не успяваме лесно да създаваме ситуациите в нападение, на които по принцип сме свикнали. Просто трябва да играем на много по-висока скорост и с много по-голяма физика във всичко, което правим. Това отличава по-високото ниво, към което се стремим и ние да достигнем. 

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп
Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Е, промени… Селекцията е отворена винаги при нас, но ние тепърва започваме сезона. Това ни бяха първите два официални мача, за наше нещастие с много сериозен опонент. Ние не можем да контролираме жребий и неща, ние трябва да вършим нашата работа - да излизаме във всеки един мач максимално добре подготвени и да се раздаваме докрай. Вече дали ще спечелим или не, това е въпрос малко и на реалности. Ние искаме, разбира се. Смятам, че подготовката, която направихме за началото на сезона и отборите, с които играхме могат да ни дадат увереност в това да се справим добре и в шампионата, но всичко трябва да върви стъпка по стъпка. Само след три дни имаме първия мач от първенството срещу Академик тук в тази зала (б.р. “Арена Ботевград”), така че това предстои пред нас и трябва да се фокусираме изцяло върху първенството и върху подобряване на играта. 

Тепърва сега ще се вижда всичко в първенството. Отборите са играли само контролни срещи, само ние, Рилски и Черно море сме отборите изиграли официален мач, а все пак там мотивацията, напрежението и енергията са малко по-различни. Тепърва ще се открояват на всеки отбор цели и амбиции. Пред Балкан е ясно, ние винаги, в какъвто и състав да сме винаги се целим към победата. Това не мисля, че е различно и сега. Очакванията са да играем здраво, твърдо, агресивно, бързо и да спечелим (б.р. коментира мача с Академик Бултекс 99).", заяви Христов.

Цялото интервю с Васил Христов, гледайте в нашето видео!

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Валенсия ликува във волеви сблъсък срещу Лион

Валенсия ликува във волеви сблъсък срещу Лион

  • 2 окт 2025 | 02:20
  • 303
  • 0
Фенербахче започна по шампионски защитата на титлата

Фенербахче започна по шампионски защитата на титлата

  • 2 окт 2025 | 02:14
  • 303
  • 0
Монако с фалстарт в Евролигата

Монако с фалстарт в Евролигата

  • 2 окт 2025 | 02:07
  • 349
  • 0
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8952
  • 0
Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

  • 1 окт 2025 | 20:48
  • 12711
  • 6
Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 14:04
  • 1628
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23099
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23219
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12395
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 14942
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9266
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8952
  • 0