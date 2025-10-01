Васил Христов пред Sportal.bg - за загубата от Раста, първия мач от НБЛ и Евролигата в България

Отборът на Балкан отстъпи със 79-86 на Раста Вехта в мач-реванш за влизане в групите на ФИБА Къп и така с две поражения почти сигурно остава извън групите на европейския турнир. След срещата старши треньорът на тима от Ботевград Васил Христов застана пред камерата на Sportal.bg, за да говори за двубоя с германците, първия мач с Академик Бултекс 99 в Sesame НБЛ и мачовете от Евролигата в България.

“Има три отбора, които ще се класират като щастливи губещи от седемте двойки в квалификацията, но е трудно. С две загуби сме. Не можахме да съкратим дефицита, което ни беше една от основните цели за днес. Доста физически мач. Това е отбор от Бундеслигата със сериозни цели и амбиции. Борихме се, можем със сигурност много повече. Имаме потенциал в много играчи. До този момент не сме изиграли хубавия си мач, най-добрия ни мач. Много рано в сезона ни идват тези мачове, но пред нас остава да даваме най-доброто от себе си. Днес на моменти го правихме, на моменти не. Трябва да работим много повече за постоянството в играта, защото тези международни мачове, нивото на което се играе, скоростта, с която се играе на ФИБА Къп е различна. За да можем да отговаряме там, трябва много да покачим нашето индивидуално представяне.

По принцип ние сме с по-къс състав, особено в този мач във Вехта, те успяха много да надделеят с физика над нас. Тук беше подобно. Те са сериозен отбор с много добра селекция, дълга ротация на състава. Не успяваме лесно да създаваме ситуациите в нападение, на които по принцип сме свикнали. Просто трябва да играем на много по-висока скорост и с много по-голяма физика във всичко, което правим. Това отличава по-високото ниво, към което се стремим и ние да достигнем.

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Е, промени… Селекцията е отворена винаги при нас, но ние тепърва започваме сезона. Това ни бяха първите два официални мача, за наше нещастие с много сериозен опонент. Ние не можем да контролираме жребий и неща, ние трябва да вършим нашата работа - да излизаме във всеки един мач максимално добре подготвени и да се раздаваме докрай. Вече дали ще спечелим или не, това е въпрос малко и на реалности. Ние искаме, разбира се. Смятам, че подготовката, която направихме за началото на сезона и отборите, с които играхме могат да ни дадат увереност в това да се справим добре и в шампионата, но всичко трябва да върви стъпка по стъпка. Само след три дни имаме първия мач от първенството срещу Академик тук в тази зала (б.р. “Арена Ботевград”), така че това предстои пред нас и трябва да се фокусираме изцяло върху първенството и върху подобряване на играта.

Тепърва сега ще се вижда всичко в първенството. Отборите са играли само контролни срещи, само ние, Рилски и Черно море сме отборите изиграли официален мач, а все пак там мотивацията, напрежението и енергията са малко по-различни. Тепърва ще се открояват на всеки отбор цели и амбиции. Пред Балкан е ясно, ние винаги, в какъвто и състав да сме винаги се целим към победата. Това не мисля, че е различно и сега. Очакванията са да играем здраво, твърдо, агресивно, бързо и да спечелим (б.р. коментира мача с Академик Бултекс 99).", заяви Христов.

Цялото интервю с Васил Христов, гледайте в нашето видео!