Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Отборът на Балкан загуби с от Раста Вехта в мача-реванш за влизане в групите на турнира ФИБА Къп и се надява на чудо, за да стъпи на европейската сцена. Това може да се случи само, ако отборът е щастливият губещ.



Иначе след 10 минути игра домакините от Ботевград поведоха с 20-14, а на почивката резултатът е 41-33 в полза на германците. В заключителната четвърт българският ти влезе, изоставайки с 11 точки (53-64), а до обрат така и не се стигна.

Добрата новина за домакините е завръщането на Алекс Симеонов и Димитър Димитров, които получиха контузии в първия двубой.

ПЪРВА ЧАСТ



Домакините поведоха от самото начало, като бързо си осигуриха комфортен аванс от 6 точки (12-6). След това разликата дори скочи на 7 точки (15-8). Минута преди края на тази четвърт гостите намалиха изоставането си на 5 точки (10-15), а след 10 минути игра Балкан води с 20-14.

ВТОРА ЧАСТ



Още в първата минута баскетболистите на Раста успяха да стигнат до равенство (20-20). Балкан отново дръпна с 5 точки (25-20). 5:40 минути преди паузата резултатът е 27-25 в поза на домакините. При оставащи 5 минути германците поведоха с 28-27. отново резултатът е равен (30-30). Раста отново поведе (37-30). На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 41-33 в полза на гостите.

ТРЕТА ЧАСТ



След близо 5 минути след подновяването на грата Балкан изостава с 11 точки (39-50). При оставащи 2:42 минути до края на тази част гостите водят с 55-46. А в крайна сметка в заключителните 10 минути на срещата баскетболистите на Васил Христов влизат с пасив от 11 точки (64-53).

ПОСЛЕДНА ЧАСТ



След 3 минути игра Раста води със 71-60. 6 минути преди последната сирена гостите водят със 75-62. Балкан намали изоставането си на 7 точки (71-78), при оставащи 3:08 минути до края на срещата.

Ботевградчани загубиха с 63-79 в първия сблъсък между двата отбора, който се изигра преди седмица в Германия, а за да продължи напред в надпреварата се нуждае от задължителен успех с над 16 точки. Всеки друг резултат оставя българския тим без участие в европейските турнири през този сезон.

Снимки: Борислав Цветанов