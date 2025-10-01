Популярни
  3. Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

  • 1 окт 2025 | 20:48
  • 7940
  • 6

Отборът на Балкан загуби с от Раста Вехта в мача-реванш за влизане в групите на турнира ФИБА Къп и се надява на чудо, за да стъпи на европейската сцена. Това може да се случи само, ако отборът е щастливият губещ.

Иначе след 10 минути игра домакините от Ботевград поведоха с 20-14, а на почивката резултатът е 41-33 в полза на германците. В заключителната четвърт българският ти влезе, изоставайки с 11 точки (53-64), а до обрат така и не се стигна.

Добрата новина за домакините е завръщането на Алекс Симеонов и Димитър Димитров, които получиха контузии в първия двубой.

ПЪРВА ЧАСТ

Домакините поведоха от самото начало, като бързо си осигуриха комфортен аванс от 6 точки (12-6). След това разликата дори скочи на 7 точки (15-8). Минута преди края на тази четвърт гостите намалиха изоставането си на 5 точки (10-15), а след 10 минути игра Балкан води с 20-14.

10 Балкан : Раста Вехта

ВТОРА ЧАСТ

Още в първата минута баскетболистите на Раста успяха да стигнат до равенство (20-20). Балкан отново дръпна с 5 точки (25-20). 5:40 минути преди паузата резултатът е 27-25 в поза на домакините. При оставащи 5 минути германците поведоха с 28-27. отново резултатът е равен (30-30). Раста отново поведе (37-30). На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 41-33 в полза на гостите.

10 Балкан : Раста Вехта

ТРЕТА ЧАСТ

След близо 5 минути след подновяването на грата Балкан изостава с 11 точки (39-50). При оставащи 2:42 минути до края на тази част гостите водят с 55-46. А в крайна сметка в заключителните 10 минути на срещата баскетболистите на Васил Христов влизат с пасив от 11 точки (64-53).

10 Балкан : Раста Вехта

ПОСЛЕДНА ЧАСТ

След 3 минути игра Раста води със 71-60. 6 минути преди последната сирена гостите водят със 75-62. Балкан намали изоставането си на 7 точки (71-78), при оставащи 3:08 минути до края на срещата.

Ботевградчани загубиха с 63-79 в първия сблъсък между двата отбора, който се изигра преди седмица в Германия, а за да продължи напред в надпреварата се нуждае от задължителен успех с над 16 точки. Всеки друг резултат оставя българския тим без участие в европейските турнири през този сезон.

Снимки: Борислав Цветанов

