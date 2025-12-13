Мартин Коцев пред Sportal.bg: Имахме лошо начало в новия ми отбор

Бившият капитан на баскетболните „моряци“ Мартин Коцев през настоящия сезон защитава цветовете на испанския четвъртодивизионен БК Куарте де Уерва. В една от последните срещи варненецът донесе победата на своя отбор в драматичния успех над Молет с 86:85. В този двубой Коцев завърши с 20 точки, 6 борби, 4 асистенции и коефициент на ефективност 21.

„Откакто пристигнах в новия си отбор, имахме лошо начало", разкри гардът пред Sportal.bg. "Загубихме четири последователни срещи в рамките на месец. Загубихме и динамиката, а настроението беше напрегнато.



Но си върнахме самочувствието с хубава победа над втория във временното класиране – Молет. Имах щастието да вкарам победна тройка секунди преди края, а след това направихме успешна защита, за да спечелим. Надявам се тази победа да ни даде добра мотивация за следващите двубои.“

Пламен Трендафилов