  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Атлетическата федерация на Кения обещава пълна подкрепа за планинските бегачи в бъдеще

  • 2 окт 2025 | 10:35
  • 382
  • 0
Атлетическата федерация на Кения обещава пълна подкрепа за планинските бегачи в бъдеще

Вицепрезидентът на Атлетическата федерация на Кения (AK) Пол Мутуи заяви, че федерацията ще предостави на планинските бегачи същата подкрепа, каквато се оказва и на останалите атлети.

Мутуи говори в „Риадха Хаус“, където посрещна отбора, представил Кения на току-що завършилото Световно първенство по планинско и трейл бягане в Испания.

По време на шампионата Кения беше представена от 15 атлети, придружени от петима официални лица.

Мутуи заяви, че АК ще осигури на планинските бегачи участие в повече състезания.

"Отсега нататък ще оказваме на планинските бегачи адекватна подкрепа. Ще гарантираме, че получавате подходяща подготовка и участвате в състезания в чужбина. Обещаваме да приемем планинското бягане по-сериозно“, каза той.

"Накарахте ни да се гордеем и съм впечатлен от представянето ви. Ще работим с координатора по планинско бягане на АК, Питър Ангуени, за да гарантираме, че интересите ви са добре защитени, така че да се представите по-добре на бъдещи първенства“, отбеляза Мутуи.

По време на петдневния шампионат Кения спечели четири индивидуални медала и три отборни титли.

