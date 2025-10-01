Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Ерлинг Холанд призна, че се страхува от смъртта

Ерлинг Холанд призна, че се страхува от смъртта

  • 1 окт 2025 | 22:32
  • 1660
  • 0
Ерлинг Холанд призна, че се страхува от смъртта

Нападателят на Манчестър Сити и на националния тим на Норвегия Ерлинг Холанд открито говори за страховете си и призна, че се плаши от смъртта.

"В момента се страхувам от смъртта, защото не знам какво се случва", каза таранът в интервю пред норвежката телевизия NRK. Тези страхове от смъртта го притесняват най-вече преди да заспи.

"Плашещо е, когато лежиш сам в леглото преди да заспиш и си мислиш: "Какво ще стане в деня, в който умра?" Ще отида ли в рая? Ще бъда ли в ада", каза норвежецът.

Холанд говори и за смъртта на Ивар Егжа, който бе близък семеен приятел и почина миналата година.

"Как се справям с това? Трудно е. Тъжно е, че той не е сред нас вече. Ще ми липсва до края на живота ни", призна футболистът.

"Той ми каза да се забавлявам на терена и да се опитам да победя всички. Искаше да се възползвам повече от живота ми, дори и без него. Важно е да запомня това", завърши Ерлинг Холанд. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 615
  • 0
Валверде: Съперникът не прости грешките ни

Валверде: Съперникът не прости грешките ни

  • 2 окт 2025 | 03:56
  • 533
  • 0
Ади Хютер: Заслужихме равенството

Ади Хютер: Заслужихме равенството

  • 2 окт 2025 | 03:32
  • 396
  • 0
Ковач: В такива мачове трябва и късмет

Ковач: В такива мачове трябва и късмет

  • 2 окт 2025 | 03:08
  • 456
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 763
  • 0
Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

  • 2 окт 2025 | 02:43
  • 426
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23113
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23232
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12404
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 14953
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9267
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8953
  • 0