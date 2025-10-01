Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

  • 1 окт 2025 | 20:02
  • 511
  • 0
Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

Секирово (Раковски) спечели вкъщи с 2:0 срещу Асеновец (Асеновград). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Васил Дичев даде преднина на домакините в последните секунди на първото полувреме, когато реализира на празна врата. Четвърт час след почивката, капитана Запрян Запрянов вкара втория гол с шут от границата на наказателното поле.

След края на двубоя Манол Георгиев, треньор на Асеновец, коментира пред Sportal.bg:

„Съдиите направи всичко по силите си, Секирово да ни вкара гол през първото полувреме. 30 секунди преди да стане 1:0, при спряна игра, футболист на домакините удари без топка наш играч, но съдията не стори абсолютно нищо. За второто полувреме нямаме претенции. Беше равностойно, направихме грешка и ни вкараха гол“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15936
  • 66
Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 1299
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 1503
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17581
  • 13
ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 13:31
  • 1690
  • 1
Косич се прехласна по Крушарски

Косич се прехласна по Крушарски

  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 1690
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444902
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1936
  • 0
Съставите на Арсенал и Олимпиакос, Сака и Езе започват на пейката

Съставите на Арсенал и Олимпиакос, Сака и Езе започват на пейката

  • 1 окт 2025 | 21:02
  • 497
  • 0
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17909
  • 18
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3847
  • 0
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15936
  • 66