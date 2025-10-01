Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

Секирово (Раковски) спечели вкъщи с 2:0 срещу Асеновец (Асеновград). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Васил Дичев даде преднина на домакините в последните секунди на първото полувреме, когато реализира на празна врата. Четвърт час след почивката, капитана Запрян Запрянов вкара втория гол с шут от границата на наказателното поле.

След края на двубоя Манол Георгиев, треньор на Асеновец, коментира пред Sportal.bg:

„Съдиите направи всичко по силите си, Секирово да ни вкара гол през първото полувреме. 30 секунди преди да стане 1:0, при спряна игра, футболист на домакините удари без топка наш играч, но съдията не стори абсолютно нищо. За второто полувреме нямаме претенции. Беше равностойно, направихме грешка и ни вкараха гол“.