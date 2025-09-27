Хикс и напрежение в Нова Загора

1:1 приключиха в Нова Загора, местния Загорец и Секирово (Раковски). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Наред с хубавите чисто футболни моменти на терена в интригуващия двубой, се случиха и спречквания, които прекъснаха двубоя за десетина минути в последната му третина. Домакините започнаха вихрено. Мариян Тонев не успя да вкара гол във вратата на гостите, още след началните 120 секунди. Той уцели и гредата в 6-ата минута. В 10-ата обаче се измъкна са срещу вратаря и разтресе мрежата – 1:0. След още толкова време, Секирово загуби Николай Стрехин, напуснал преждевременно терена с контузия. Вратарят на Димитър Алтънов пък предотврати изравняване в 38-ата минута. Битката продължи в този дух до 72-ата минута. Тогава настана спречкване на по един играчи от двата отбора, до корнера от дясната страна на вратата на Загорец. Притичаха всички футболисти от двата отбора. Постепенно почти всички се преместиха около резервната скамейка на Секирово. Там някои футболисти от гостуващи отбор влязоха в пререкания с феновете по трибуните. Появиха се и полицаи. Постепенно напрежението намаля и мача продължи, като преди това съдията отстрани с червен картон Галин Ташев от Загорец. Накрая реферът даде 8 минути продължение. Запрян Запрянов изравни в 92-ата минута.

Снимка: fcsekirovo.com