Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Загорец (Нова Загора)
  3. Хикс и напрежение в Нова Загора

Хикс и напрежение в Нова Загора

  • 27 сеп 2025 | 23:11
  • 1427
  • 1
Хикс и напрежение в Нова Загора

1:1 приключиха в Нова Загора, местния Загорец и Секирово (Раковски). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Наред с хубавите чисто футболни моменти на терена в интригуващия двубой, се случиха и спречквания, които прекъснаха двубоя за десетина минути в последната му третина. Домакините започнаха вихрено. Мариян Тонев не успя да вкара гол във вратата на гостите, още след началните 120 секунди. Той уцели и гредата в 6-ата минута. В 10-ата обаче се измъкна са срещу вратаря и разтресе мрежата – 1:0. След още толкова време, Секирово загуби Николай Стрехин, напуснал преждевременно терена с контузия. Вратарят на Димитър Алтънов пък предотврати изравняване в 38-ата минута. Битката продължи в този дух до 72-ата минута. Тогава настана спречкване на по един играчи от двата отбора, до корнера от дясната страна на вратата на Загорец. Притичаха всички футболисти от двата отбора. Постепенно почти всички се преместиха около резервната скамейка на Секирово. Там някои футболисти от гостуващи отбор влязоха в пререкания с феновете по трибуните. Появиха се и полицаи. Постепенно напрежението намаля и мача продължи, като преди това съдията отстрани с червен картон Галин Ташев от Загорец. Накрая реферът даде 8 минути продължение. Запрян Запрянов изравни в 92-ата минута.  

Снимка: fcsekirovo.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2082
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4871
  • 4
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2522
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1118
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1436
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17973
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132665
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62259
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4871
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2082
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2522
  • 3