Домовчийски: Нуждаем се от победа

Днес, СФК Раковски (Раковски) приема Загорец (Нова Загора). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Приемаме на нашия стадион противник, който се представя успешно от началото на сезона. Загорец може да победи всеки. Не се притесняваме. Винаги излизаме мобилизирани за битка. Това, което не ни достига в тях е положителен резултат. Евентуална победа, ще свали напрежението и ще заиграем още по-добре. Ще продължим да я търсим, защото нашите фенове я заслужават“, коментират пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ треньор на СФК Раковски.