Картотекирането на клубовете на БФЛА за 2026-а година започва на 27 октомври

Българска федерация лека атлетика уведоми клубовете членове на организацията, че редовният период за картотекиране за 2026 година ще бъде от 27 октомври до 6 ноември 2025 г. Графикът и необходимите документи са публикувани в страницата на федерацията – www.bfla.org, в раздел КАРТОТЕКА.

През 2025-а година над 3000 картотекирани атлети участваха в състезанията от календара на БФЛА, а последният национален шампионат за годината ще бъде на 25 октомври по крос кънтри в Пирдоп.

Спортният календар на БФЛА завършва традиционно на 31 декември с новогодишния пробег в Правец.