  3. Треньорката на Бяла коментира ЖРД Лития

  • 1 окт 2025 | 18:37
  • 780
  • 0
Тимът на словенския ЖРД Лития е преодолим съперник. Това заяви пред БТА треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан.

Шампионът на България загуби гостуването си на словенския ЖРД Лития с 27:28 (13:13) в първата среща от втория кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация EHF European Cup, която се игра на 27 септември тази година. Реваншът е на 5 октомври от 16:00 часа в "ОЗК Арена Бяла" в град Бяла.

"В Словения загубихме само с един гол. Започнахме мача притеснени, но след това влязохме в ритъм. Доволна съм от физическото състояние на състезателките, но допуснахме много грешки при стрелбата. Работим в момента в тази посока, а също и по тактиката", каза Жосан.

Тя коментира, че състезателките на словенския отбор са по-млади и по-бързи, но хандбалистките на Бяла са по-опитни. "Ако изчистим грешките при стрелбата, мисля, че имаме шанс. Трябва ни и малко късмет", заяви Жосан.

Тя каза още, че здравословното състояние на състезателките е добро. Само капитанът на отбора Лидия Ковачева има лека контузия, но до мача в неделя ще се възстанови и ще играе.

"Очакваме пълна зала. Искаме да играем пред нашата публика. Това е нашата зала, в която показваме възможностите си максимално", заяви Виктория Жосан.

Тимът на Бяла дебютира в евротурнирите през септември 2023 година, когато отпадна в началния втори кръг на EHF European Cup. През миналия сезон отборът не участва в континенталното състезание.

Снимки: Sportal.bg

