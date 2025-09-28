Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българска загуба в женския хандбал

Българска загуба в женския хандбал

  • 28 сеп 2025 | 03:33
  • 888
  • 0
Българска загуба в женския хандбал

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла загуби гостуването си на словенския ЖРД Лития с 27:28 (13:13) в първата среща от втория кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация EHF European Cup. Реваншът предстои след седмица, на 5 октомври от 16:00 часа в "ОЗК Арена Бяла".

Домакините от Словения имаха преимущество в началните минути и поведоха последователно с 8:3 и 10:6, но с три поредни попадения българският състав се доближи до 10:9. Лития дръпна с 12:10, но нова серия от три гола за Бяла доведе до обрат за 13:12 и в крайна сметка първото полувреме завърши при равенство 13:13.

Хандбалистките на Лития задържаха водачеството и през по-голяма част от второто полувреме, но отборът на Бяла стигна до нов обрат при 25:24. Малко по-късно българският тим поведе с 27:25, но домакините стигнаха до успеха с три безответни гола в заключителните моменти на двубоя.

Мелина Спасова и Валерия Арушанян отбелязаха по пет попадения за Бяла.

Тимът на Бяла, воден от старши треньорката Виктория Жосан, дебютира в евротурнирите през септември 2023 година, когато отпадна в началния втори кръг на EHF European Cup. През миналия сезон отборът не участва в континенталното състезание.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

  • 28 сеп 2025 | 10:15
  • 263
  • 0
Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

  • 27 сеп 2025 | 20:33
  • 771
  • 0
Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

  • 27 сеп 2025 | 20:01
  • 1047
  • 0
България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

  • 27 сеп 2025 | 19:41
  • 766
  • 0
Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

  • 27 сеп 2025 | 18:19
  • 649
  • 0
Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

  • 27 сеп 2025 | 17:43
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 18144
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132819
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62439
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4919
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2101
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2555
  • 3