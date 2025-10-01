Нефтохимик обърна ФК Ямбол

Популярни
В Стралджа, Нефтохимик (Бургас) спечели като гост срещу едноименния тим на Ямбол с 3:2. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана оспорван, но коректен двубой. Добромир Димитров даде преднина на Ямбол с гол в 24-ата минута. След 120 секунди, Михаел Мирошник изравни. Секунди преди почивката, Петър Принджев наказа суетене на бургазлии пред голлинията им – 2:1. Григор Солаков изравни в 61-ата минута. Мирошник реализира с глава победното попадение за Нефтохимик в 82-ата минута. Още критични моменти имаше пред вратите.

