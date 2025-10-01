Тодор Киселичков: Да не спираме

Днес Нефтохимик (Бургас) играе в Ямбол срещу едноименния тим. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Настройваме се за тежък двубой. Ще играем с един от най-солидните отбори в групата. Ние още се адаптираме в нея. В последните мачове загатнахме, че сме намерили вярата посока и постепенно започваме се движим напред. Важното е да не спираме. Предстоящият мач ни предоставя отлична възможност да покажем какво можем. Треньорът на Ямбол Ахмед Хикмет учи отбора си да играе футбол. Ние се стремим да правим същото. Ще има надиграване. Именно това искаме да правим винаги и естествено да печелим“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.