Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Тодор Киселичков: Да не спираме

Тодор Киселичков: Да не спираме

  • 1 окт 2025 | 08:16
  • 589
  • 0
Тодор Киселичков: Да не спираме

Днес Нефтохимик (Бургас) играе в Ямбол срещу едноименния тим. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Настройваме се за тежък двубой. Ще играем с един от най-солидните отбори в групата. Ние още се адаптираме в нея. В последните мачове загатнахме, че сме намерили вярата посока и постепенно започваме се движим напред. Важното е да не спираме. Предстоящият мач ни предоставя отлична възможност да покажем какво можем. Треньорът на Ямбол Ахмед Хикмет учи отбора си да играе футбол. Ние се стремим да правим същото. Ще има надиграване. Именно това искаме да правим винаги и естествено да печелим“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Железов свири горещия мач от Югозапада Вихрен - Марек

Железов свири горещия мач от Югозапада Вихрен - Марек

  • 1 окт 2025 | 09:55
  • 251
  • 0
Ветеран на Спартак (Вн) не пропуска мачове на любимия отбор

Ветеран на Спартак (Вн) не пропуска мачове на любимия отбор

  • 1 окт 2025 | 09:47
  • 446
  • 0
БФС обяви съдията на ЦСКА - Лудогорец

БФС обяви съдията на ЦСКА - Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 09:35
  • 2409
  • 0
Манол Георгиев: В подем са, а ние до стената

Манол Георгиев: В подем са, а ние до стената

  • 1 окт 2025 | 08:52
  • 728
  • 0
Домовчийски: Нуждаем се от победа

Домовчийски: Нуждаем се от победа

  • 1 окт 2025 | 08:50
  • 1076
  • 0
Георги Каменов: Тежка битка

Георги Каменов: Тежка битка

  • 1 окт 2025 | 08:46
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 119402
  • 133
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 3178
  • 2
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 1023
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438447
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8302
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36673
  • 65