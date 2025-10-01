Популярни
Ахмед Хикмет: Ще се надиграваме

  • 1 окт 2025 | 08:13
  • 551
  • 1

Едноименният тим на Ямбол приема днес Нефтохимик (Бургас) в Стралджа. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Тодор Киселичков е амбициозен треньор. Успял е да предаде философията си на футболистите от Нефтохимик. Млади, бързи, агресивни момчета. В играта им се вижда ясна идея. Стремят се да играят футбол. Ние също. Неприятна е загубата в последния ни мач. Не се получи играта ни в атака. Негативно повлия отсъствието на нападателя ни Димитър Николов. За съжаление, той ще пропусне и предстоящия двубой. Позовавайки се на почерка на двата отбора, смятам, че ще се надиграваме с Нефтохимик. Това искаме да правим във всеки мач и естествено да побеждаваме“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.

