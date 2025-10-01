Популярни
  3. Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в София

Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в София

  • 1 окт 2025 | 18:25
  • 230
  • 0
Над 250 състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който ще се проведе от утре до неделя в столичната зала "Европа".

Заявки са подали представители на Люксембург, Украйна, Гърция, Белгия, Австрия, Германия, Кипър, Швейцария, Словакия, Хърватия, Германия, Израел, Турция, Полша, Англия, Сърбия, Норвегия, Шотландия, Литва, Уелс, Финландия, Швеция, Малта, България и други.

За България ще играят Иван Русев, Красимир Тодоров, Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Цветан Иванов, Стефан Гърев, Илиян Янков, Цветомир Стоянов, Теодора Павлова, Йордан Йорданов, Станимир Терзиев, Мартин Стратиев, Десислава Каркадакова, Александра Стратиева, Михаела Чепишева, Цветина Попиванова и други.

Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска започнаха с победи на единично на турнир по бадминтон в ОАЕ
Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска започнаха с победи на единично на турнир по бадминтон в ОАЕ

Надпреварата ще пропуснат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Христомира Поповска и Евгени Панев, които в момента играят на турнир в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Турнирът започва утре в 9:00 часа сутринта.

