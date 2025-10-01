Популярни
  3. Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска започнаха с победи на единично на турнир по бадминтон в ОАЕ

  • 1 окт 2025 | 16:40
  • 786
  • 0

Българките Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Христомира Поповска започнаха с победи на единично жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства). Стефани Стоева се наложи над Лян Тин Юй (Тайван) с 16:21, 21:14, 21:18 за 45 минути. Следващата й съперничка ще бъде шестата поставена Тасним Мир (Индия).

Калояна Налбантова победи Ашмита Чалиха (Индия) с 21:18, 21:18 за 35 минути и утре излиза срещу втората в схемата Анупама Упадхяя (Индия).

Христомира Поповска постигна успех над Доха Хани (Египет) с 21:15, 21:11 за 23 минути на корта и утре ще има трудната задача срещу първата поставена Карупатеван Летшана (Малайзия).

Водачки в схемата на двойки жени са Стефани Стоева и Габриела Стоева. Те стартират директно от втория кръг срещу представителките на домакините Ниведха Сринивасан и Анджу Томас.

Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха на смесени двойки от Лян Чън Сун и Чжъ-Вей Хъ (Тайван) с 21:15, 15:21, 14:21.

