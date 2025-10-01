Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. БФШ 2022 с подновен лиценз от ММС, другата федерация реагира

БФШ 2022 с подновен лиценз от ММС, другата федерация реагира

  • 1 окт 2025 | 18:18
  • 299
  • 0
БФШ 2022 с подновен лиценз от ММС, другата федерация реагира

Министерството на младежта и спорта взе решение да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), а от Българската спортна федерация по шахмат видяха реална заплаха за правото на българските шахматисти да участват в международни състезания.

По-рано днес председателят на БФШ 2022 Васил Антонов съобщи във Фейсбук, че лицензът на федерацията е подновен от Министерството на младежта и спорта. Решението идва след като в началото на септември Върховният административен съд реши, че ММС неправомерно е издало лиценз за спорта шахмат на БФШ 2022 по времето на управлението на служебния спортен министър Весела Лечева през 2023 година.

Раздадоха 6 "уайлд карти" за Световната купа по шахмат
Раздадоха 6 "уайлд карти" за Световната купа по шахмат

"Българска федерация по шахмат 2022 е с подновен лиценз от Министерството на младежта и спорта. Екипът ни продължава работа по провеждането на Държавния спортен календар за 2025 година. Всички планирани до края на годината турнири ще бъдат организирани. Работата по подписания меморандум продължава. Благодаря на всички членове на БФШ 2022 за подкрепата! Пожелавам на клубовете, състезателите и треньорите спокойна и пълноценна работа. България има нужда от успехи във всеки спорт, защото те обединяват и ни карат да се гордеем!", написа Антонов в профила си във Фейсбук.

От БСФШ обаче изрази сериозни притеснения относно решението на ММС и поискаха спешна среща с министър Иван Пешев.

"Министерството на младежта и спорта поднови лиценза на БФШ 2022 – организация, която не е член на Международната шахматна федерация (FIDE) и Европейския шахматен съюз (ECU). Това решение може да лиши България от пълноценно международно участие и да застраши правата на нашите състезатели и клубове. Само Българска спортна федерация по шахмат е призната от FIDE и ECU и може да гарантира мястото на България в световния шахмат. Настояваме за спешна среща с министъра, за да се гарантира, че интересите на българските шахматисти ще бъдат защитени", заявиха от БСФШ в официалната си позиция.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция

Исторически ден за България на Европейското по шосейно колоездене във Франция

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 1467
  • 0
Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното

Контузия провалила подготовката на Ангел Русев за Световното

  • 30 сеп 2025 | 20:24
  • 1207
  • 1
Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

  • 30 сеп 2025 | 18:59
  • 1292
  • 0
Очаква се бюджетът за спорт да нарасне с 1/3 през 2026 година

Очаква се бюджетът за спорт да нарасне с 1/3 през 2026 година

  • 30 сеп 2025 | 16:39
  • 591
  • 0
Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

  • 30 сеп 2025 | 12:53
  • 560
  • 0
Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

  • 30 сеп 2025 | 12:48
  • 17703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444797
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1823
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17543
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17842
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15886
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3810
  • 0