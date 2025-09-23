Раздадоха 6 "уайлд карти" за Световната купа по шахмат

ФИДЕ обяви в понеделник, че президентът на организацията Аркадий Дворкович е предоставил шест „уайлд кард“ покани за предстоящата Световна купа на ФИДЕ 2025 – голям турнир за мъже през ноември, който ще определи трима участници за Турнира на претендентите през 2026 г.

На Световната купа България ще бъде представена от ГМ Иван Чепаринов и Мартин Петров.

Победителят от този турнир ще играе следващия мач за световната титла срещу ГМ Гукеш Домараджу. Обявените поканени са ГМ Дивя Дешмук, ГМ Кирил Алексеенко, ГМ Анди Уудуърд, ГМ Абхиманю Мишра, ГМ Володар Мурзин и ММ Фаустино Оро.

Дивя Дешмух стана най-младата шампионка в Световната купа и заслужи гросмайсторска титла

С изключение на 28-годишния Алексеенко, който вече участва в Турнира на претендентите 2020–2021, всички останали са под 20 години. Дивя (19 г.) спечели Световната купа за жени 2025; Уудуърд (15 г.) е шампион на закритото първенство на САЩ за юноши; Мишра (16 г.) е най-младият гросмайстор в историята; Мурзин (19 г.) е действащ световен шампион по рапид; а Оро (11 г.) е смятан за феномен – тъкмо е преминал рейтинговата граница от 2500 точки и изпълни едно от изискванията за гросмайсторска титла.

Поканата за Дивя първоначално не бе включена в официалното съобщение, но бе обявена от изпълнителния директор на ФИДЕ Емил Сутовски в социалната мрежа X (бивш Туитър). Тя получи шестата „уайлд кард“ след „отказ в последния момент на класирал се играч“ и за „женско представителство в турнира“.

Жребият за турнира още не е публикуван, но вече има списък на участниците. Сред тях липсват някои от топ 10 в света. Не е изненада, че ГМ Магнус Карлсен, победителят от 2023 г., не е сред записаните. Световният номер две ГМ Хикару Накамура цели да се класира за Турнира на претендентите чрез рейтинга, така че не му е нужно да играе (нужни са му просто още 11 партии). ГМ Фабиано Каруана вече е класиран чрез сезонната ранглиста на ФИДЕ за 2024-та.

Световният номер 8 ГМ Алиреза Фируджа, който също не е в списъка, пропуска една от последните си възможности за класиране за следващия Турнир на претендентите . Той не е дал официална причина, но не игра и през 2023 г., когато заяви: „Не виждах смисъл да играя един месец всеки ден шах, беше ми прекалено много.“

Френският номер едно теоретично може да се класира през сезонната ранглиста на ФИДЕ, ако други се класират чрез Световната купа, но ситуацията вече е до голяма степен извън негов контрол.

Аниш Гири и Вайшали Рамешбабу се класираха за Турнира на претендентите

Има и играчи, на които не им се налага да участват, но все пак ще играят. ГМ Прагнананда Рамешбабу е почти сигурен участник в Турнира на претендентите през 2025 чрез сезонната ранглиста на ФИДЕ. Също така ГМ Аниш Гири вече се е класирал, след като спечели Grand Swiss 2025. Гукеш, който няма нужда от квалификация, вероятно ще търси реванш за слабото си представяне на Grand Swiss, където загуби три поредни партии и отпадна от топ 10.

За повечето участници това ще е последният шанс да се класират за Турнира на претендентите.