Александър Василев се класира напред на турнир в Хераклион

Изгряващият български талант в тениса Александър Василев продължава напред на тенис в гръцкия град Хераклион на твърди кортове с награден фонд 15000 долара. Българският национал, който имаше основен принос за победата над тима на Финландия за Купа "Дейвис", надигра японеца Макото Очи в два сета - 7:5, 6:1.

Така финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите ще играе във втория кръг на турнира срещу представителя на домакините Йоанис Ксилас, който на старта победи французина Феликс Балшау.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto