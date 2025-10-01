Александър Василев се класира напред на турнир в Хераклион

Изгряващият български талант в тениса Александър Василев продължава напред на тенис в гръцкия град Хераклион на твърди кортове с награден фонд 15000 долара. Българският национал, който имаше основен принос за победата над тима на Финландия за Купа "Дейвис", надигра японеца Макото Очи в два сета - 7:5, 6:1.
Така финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите ще играе във втория кръг на турнира срещу представителя на домакините Йоанис Ксилас, който на старта победи французина Феликс Балшау.
