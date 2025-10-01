Постекоглу в очакване на първата победа с Нотингам Форест: Надявам да имам такава кампания в Европа, която да се запомни

Мениджърът на Нотингам Форест Анге Постекоглу говори преди първия домакински мач на клуба в евротурнирите от близо 30 години. Утре тимът на австралиеца приема на "Сити Граунд" Мидтиланд в двубой от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. След като не успя да го направи в първите си пет мача, Постеколгу ще се опита да запише и първата си победа като мениджър на Форест.

"Европейските вечери обикновено са малко по-различни и специални. Феновете се подготвят за това, нещо различно и уникално е. Това е първата такава за клуба от 30 години. Очаквам мача с нетърпение. Мисля, че атмосферата ще бъде страхотна. Европейските турнири ви предизвикват по други начини, защото срещате противници, които всъщност не познавате много добре, стилове на игра и футболисти, с които потенциално не сте запознати. Ако пренебрегвате това и приемате, че тъй като не играят в същото първенство като вас, са по някакъв начин по-нисши, тогава попадате в капан. Трябва да вложим много повече детайли в подготовката. В последните четири или пет мача направих много промени в съставите, което може би малко наруши флуидността. Но мисля, че това означава, че имаме добра база за всички играчи, всички те са изиграли някаква роля. Това ще ни е нужно, защото отсега до Коледа играем на всеки три или четири дни.

Мисля, че би било полезно да запиша тази първа победа тук, но за мен става въпрос за играчите.

Те приеха това, което се опитваме да правим. Откакто дойдох, правим нещата по различен начин и играчите го приеха. Искам те да получат наградите за това. Те работят ужасно усилено.

Създаваме повече шансове от противника, доминираме във всеки аспект, но не печелим. Искаме играчите да усетят наградата от това, постигайки победа, защото това ускорява растежа и вярата.

С нетърпение очаквам да поведа клуба обратно в Европа за първи път от 30 години и се надявам да имам кампания, която да се запомни. Това е нещо, което този футболен клуб иска да прави редовно, всеки сезон", заяви Постекоглу на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages