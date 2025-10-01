Популярни
Димитър Кузманов загуби от германец в Испания

  1 окт 2025 | 17:29
  • 523
  • 0

Втората ракета на България Димитър Кузманов загуби от германеца Том Генцч с 4:6, 4:6 и отпадна във втория кръг на тенис турнира на трърди кортове в испанския град Вийена от сериите "Чалънджър". Българинът, който е под номер 265 в световната ранглиста на АТP, допусна пробив в седмия гейм на първия сет, което бе достатъчно за Генч да поведе.

Във втората част пловдивчанинът загуби подаването си още на старта, като Генцч след това затвърди пробива за 2:0. Така той запази аванса си до края и затвори мача с ново 6:4. Така Димитър Кузманов ще остане със спечелените 7 точки след победата на старта над белгиеца Кимер Копеянс.

Германецът продължи силното си представяне, като в първия кръг той елиминира чилиеца Николас Джари. На четврътфиналите на турнира той ще играе срещу победителя от двубоя между тунизиеца Моез Ешарги и французина Юго Грение.

