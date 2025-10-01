Популярни
Александър Донски с победа на двойки на "Чалънджър" в Брага

  • 1 окт 2025 | 16:51
  • 674
  • 0
Българинът Александър Донски в партньорство със сърбина Стефан Латинович продължиха във втория кръг на турнира по двойки в Брага от сериите Чалънджър след победа над Чезар Крецу от Румъния и французина Лилиан Мармузе със 7:5, 7:5.

В първия сет Донски и Латинович поведоха убедително с 5:0 след два пробива, но следващите пет гейма бяха за съперниците им, които изравниха. Българинът и сърбинът взеха гейма си на сервис, а след това направиха още един пробив, за да затворят първата част.

Вторият сет започна с 0:2 за Крецу и Мармузе, но равенството дойде при 4:4. След това Донски и Латонинович направиха нов пробив за второто 7:5 и крайния успех.

В следващата фаза - на четвъртфиналите, Донски и Латинович чакат победителят от двойката между вторите поставени в схемата - Уегун Сервантес от Испания и Денис Молчанов от Украйна срещу двама испанци - Марио Мансия Диес и Серхио Мартос Горнес.

