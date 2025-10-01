Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

  • 1 окт 2025 | 15:51
  • 729
  • 0
Швейцарецът Роджър Федерер е начело сред номинираните за място в "Залата на славата" на тениса през 2026 година, съобщиха от организацията. 44-годишният Маестро, който стана първият мъж с 20 титли от турнирите от Големия шлем и спечели общо 103 трофея в кариерата си, е един от тримата играчи в списъка за следващата година. Другите двама са рускинята Светлана Кузнецова, която има две титли от турнири от Големия шлем, и аржентинецът Хуан Мартин дел Потро - последният играч извън Европа, вдигал някой от четирите най-престижни трофея в света на тениса.

Приемането на Федерер в "Залата на славата" се очаква да бъде чиста формалност с оглед пребогатата му визитка. В кариерата си той има 1251 победи, което го поставя на второ място след Джими Конърс. Той е завършвал пет сезона като номер 1 в ранглистата, прекара 237 поредни седмици на тази позиция, спечели купа "Дейвис" с Швейцария през 2014 година и заедно със сънародника си Стан Вавринка стана олимпийски шампион на двойки в Пекин през 2008 година.

Между 2005 и 2007 година той игра десет последователни финала в турнири от Големия шлем, като спечели осем от тях. Освен това той има серии от 36 поредни четвъртфинала и 23 поредни полуфинала на "мейджъри".

Последният официален мач на Федерер бе през 2021 година на "Уимбълдън", а последната му изява на корта бе на двойки на турнира "Лейвър къп" през 2022 година, когато си партнира със своя най-голям съперник на корта, но и много добър приятел - испанеца Рафаел Надал.

Гласуването за място в "Залата на славата" продължава до 10 октомври, а резултатите ще станат ясни през ноември.

През 2025 година в "Залата на славата" от тенисистите бяха приети рускинята Мария Шарапова и легендите в играта на двойки - американските близнаци Майк Браян и Боб Браян.

Още от Тенис

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 654
  • 0
Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 515
  • 0
Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

  • 1 окт 2025 | 14:26
  • 966
  • 0
Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

  • 1 окт 2025 | 13:37
  • 877
  • 0
Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

  • 1 окт 2025 | 12:06
  • 1097
  • 0
Сезонът за Паула Бадоса приключи

Сезонът за Паула Бадоса приключи

  • 1 окт 2025 | 11:05
  • 778
  • 0
Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444677
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1593
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17386
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17734
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15781
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3752
  • 0