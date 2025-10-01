Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

Швейцарецът Роджър Федерер е начело сред номинираните за място в "Залата на славата" на тениса през 2026 година, съобщиха от организацията. 44-годишният Маестро, който стана първият мъж с 20 титли от турнирите от Големия шлем и спечели общо 103 трофея в кариерата си, е един от тримата играчи в списъка за следващата година. Другите двама са рускинята Светлана Кузнецова, която има две титли от турнири от Големия шлем, и аржентинецът Хуан Мартин дел Потро - последният играч извън Европа, вдигал някой от четирите най-престижни трофея в света на тениса.

Приемането на Федерер в "Залата на славата" се очаква да бъде чиста формалност с оглед пребогатата му визитка. В кариерата си той има 1251 победи, което го поставя на второ място след Джими Конърс. Той е завършвал пет сезона като номер 1 в ранглистата, прекара 237 поредни седмици на тази позиция, спечели купа "Дейвис" с Швейцария през 2014 година и заедно със сънародника си Стан Вавринка стана олимпийски шампион на двойки в Пекин през 2008 година.

Между 2005 и 2007 година той игра десет последователни финала в турнири от Големия шлем, като спечели осем от тях. Освен това той има серии от 36 поредни четвъртфинала и 23 поредни полуфинала на "мейджъри".

Последният официален мач на Федерер бе през 2021 година на "Уимбълдън", а последната му изява на корта бе на двойки на турнира "Лейвър къп" през 2022 година, когато си партнира със своя най-голям съперник на корта, но и много добър приятел - испанеца Рафаел Надал.

Гласуването за място в "Залата на славата" продължава до 10 октомври, а резултатите ще станат ясни през ноември.

През 2025 година в "Залата на славата" от тенисистите бяха приети рускинята Мария Шарапова и легендите в играта на двойки - американските близнаци Майк Браян и Боб Браян.